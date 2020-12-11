47 yaşındaki öğretmen direksiyon başında kalp krizi geçirerek öldü

DHA 11 Aralık 2020 Cuma 16:05 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 16:10

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi, Sanayi Merkez Karakolu önünde meydana geldi. Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen Abuzer Bakırcı, 16 EAF 67 plakalı otomobiliyle evine giderken, trafik ışıklarında direksiyonda rahatsızlandı. Bakırcı'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Abuzer Bakırcı’ya ilk müdahale yoldan geçen bir sağlık personeli tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajıyla Bakırcı'yı hayata döndürmeye çalıştı. Ambulans ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bakırcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakırcı'nın, otomobilini kullanırken kalp krizi geçirdiği belirlendi.