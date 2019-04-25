47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 117 suçtan aranan suç makinesi yakalandı
Türkiye genelinde 117 dolandırıcılık suçundan aranan, hakkında 5 bin 236 müzekkere yazılan ve 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi adeta suç makinesi haline gelen Kadir Güzel, Bayburt'un Şingah Mahallesi'ndeki bir adreste yakanadı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 117 dolandırıcılık suçundan aranan, hakkında 5 bin 236 müzekkere yazılan ve 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kadir Güzel'in Şingah Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.
İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ
Söz konusu yere operasyon düzenleyen ekipler, Güzel'i yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güzel, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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