47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 117 suçtan aranan suç makinesi yakalandı Türkiye genelinde 117 dolandırıcılık suçundan aranan, hakkında 5 bin 236 müzekkere yazılan ve 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi adeta suç makinesi haline gelen Kadir Güzel, Bayburt'un Şingah Mahallesi'ndeki bir adreste yakanadı.