5 Aralık ne günü? Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman?

5 Aralık 2021 Pazar 12:50 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 12:50

5 Aralık ne günü? sorusu, sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle gündeme geldi. 5 Aralık 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu kapsamda "Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman?" gibi sorular internet ortamında araştırılıyor.

5 ARALIK NE GÜNÜ?

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığında dünyada kadınların bu hakka sahip olduğu 28 ülke, hakkın kullanıldığı 17 ülke vardı. İtalya 1945, Fransa 1944, Belçika 1960, İsviçre 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır.

5 Aralık 1934 tarihinde "Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı" veren yasanın kabulü ile her yıl "Kadın Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır.

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadın Hakları Günü her yıl 5 Aralık'ta kutlanıyor. 5 Aralık 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. 5 Aralık 1934 tarihinde "Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı" veren yasanın kabulü ile her yıl "Kadın Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır.

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığında dünyada kadınların bu hakka sahip olduğu 28 ülke, hakkın kullanıldığı 17 ülke vardı. İtalya 1945, Fransa 1944, Belçika 1960, İsviçre 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır.

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 5 Aralık kadın hakları günü kutlu olsun.

Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Dünyada her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIar güIIer gibidir, bir defa açıIdıIar mı, yaprakIarı hemen döküImeye başIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Kadınlarını okutmayan milletler, yıkılmaya mahkûmdur. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Milletin kaynağı, sosyal hayatın esası olan kadın, ancak faziletkar olursa vazifesini ifa edebilir. Herhalde kadın, çok yüksek oImalıdır. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadın Hakları Gününü kutluyorum.

Gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadın hakları gününü kutluyorum.

5 Aralık, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

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