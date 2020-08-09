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5 ay sonra bir ilk! Libyan Airlines'a ait uçak Trablus'tan İstanbul için havalandı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 5 ay önce askıya alınan uçuşlar bugün tekrar başladı. Libyan Airlines'a ait yolcu uçağı İstanbul'a gelmek üzere kalkış yaptı.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 15:57 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 15:57
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Mitiga Havalimanı Müdürü Lutfi et-Tabib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libyan Airlines’a ait yolcu uçağının bugün havalimanından İstanbul’a gitmek üzere kalkış yaptığını söyledi.

Birkaç saat sonra Libya’nın diğer hava yolu şirketi Afriqiyah Airways’a bir yolcu uçağının da havalanacağını ifade eden Tabib, ikinci uçağın rotasının da İstanbul olacağını aktardı.

Trablus’tan uçuşların düzenli bir şekilde yapılacağını vurgulayan Tabib, Kovid-19 salgını nedeniyle Mitiga’da uluslararası standartlarda önlemlerin alındığını da ifade etti.

Libya yönetimi, Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 15 Mart'ta kara ve hava sınırlarını kapama kararı almıştı.

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