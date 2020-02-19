5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

19 Şubat 2020 Çarşamba13:00 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup konuşmasında partililere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup konuşmasının sonunda 5 belediye başkanının AK Parti saflarına geçtiğini duyurdu.

5 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven, Siirt Baykan Veyselkarani Belediye Başkanı Murat Akgün AK Parti'ye geçti.

ROZETLERİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

Rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Belediye Başkanları grupta kürsüye tek tek anons edilerek çağrıldı. Burada il milletvekilleriyle birlikte Başkanlara rozetleri takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve kararlarının milletimiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

