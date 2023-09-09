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5 Eylül'de kaybolan Emirhan'dan acı haber

Ordu'da yaylada hayvan otlatırken kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi gölette bulundu.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
5 Eylül'de kaybolan Emirhan'dan acı haber
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Korgan ilçesine bağlı Absut Yaylası'ndaki gölette ceset olduğunun fark eden çevredekiler jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler sudan çıkardıkları cesedin 5 Eylül'de kaybolan Emirhan Dolak'a ait olduğunu belirlendi.

Fatsa Anadolu Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi olan çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için yayladaki evlerinden 5 gün önce ayrılan Emirhan Dolak'ın bir daha dönmemesi üzerine bölgede AFAD, UMKE, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekiplerce çalışma başlatılmıştı.

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