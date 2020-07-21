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Güncel

5 gün sonra acı haber gelmişti: Pınar Gültekin'i eski sevgilisi öldürmüş

Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu. Genç kızın ölü bulunmasıyla ilgili eski erkek arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

DHA21 Temmuz 2020 Salı 09:26 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 09:28
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Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

BAĞ EVİNE GÖTÜRÜP ÖNCE DÖVÜP, SONRA BOĞMUŞ

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü.

CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP, TAŞIMIŞ

Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı.

Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Kayıp Pınar Gültekin'den acı haber

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