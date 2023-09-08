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5 gündür kayıp olan Asel bebekten acı haber

Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebekten acı haber geldi. Ekipler, aramaların 5'inci gününde Asel bebeğin cansız bedenine ulaştı.

8 Eylül 2023 Cuma 10:36 - Güncelleme:
5 gündür kayıp olan Asel bebekten acı haber
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Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti.

ACI HABER GELDİ

Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler bebeği, olayın yaşandığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu. Bebeğin cansız bedenine ulaşan ekipler olay yerine gelecek savcıyı bekliyor.

5 GÜNDÜR ARANIYORDU

Asel bebek, sel felaketinin yaşandığı pazar gününden bu yana aranıyordu. Arama kurtarma çalışmalarına, ekiplerin yanı sıra eğitimli köpekler de destek vermişti. Asel bebeğin ailesi de çalışmaları yakından takip etmişti.

Bölgedeki iki köprüde biriken ağaç kütleleri ve selin sürüdüğü atıklar, iş makineleriyle kaldırılmıştı. Regülatör bölgesi ve Melendiz Çayı'nda da Asel bebek, su altı arama ekibince aranmıştı.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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