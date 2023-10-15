İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

5 ilde dolandırıcılara operasyon: 13 tutuklama

Sinop merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 13:16 - Güncelleme:
5 ilde dolandırıcılara operasyon: 13 tutuklama
ABONE OL

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp 'banka hesaplarınıza siber saldırı var' diyerek dolandıran ve bu yöntemle yüklü miktardaki paraları paravan hesaplara geçirerek birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sinop, İstanbul, Trabzon, Rize ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Olsyla ilgili 24 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan 24 kişi Sinop Adliyesine sevk edildi.10 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 14 kişi ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • sinop
  • operasyon
  • dolandırıcılık
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.