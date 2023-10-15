5 ilde dolandırıcılara operasyon: 13 tutuklama

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp 'banka hesaplarınıza siber saldırı var' diyerek dolandıran ve bu yöntemle yüklü miktardaki paraları paravan hesaplara geçirerek birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sinop, İstanbul, Trabzon, Rize ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Olsyla ilgili 24 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan 24 kişi Sinop Adliyesine sevk edildi.10 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 14 kişi ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.