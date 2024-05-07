5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 29 kişi yakalandı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu 35 şahsın ilimize kaçak yollardan göçmen soktukları, bu göçmenleri ilimiz sınır köylerinde konaklatarak akabinde batı illerine sevk ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu göçmen kaçakçılığı suçunu organizatörlük boyutunda işleyen 35 şahsa yönelik 26 Nisan 2024 tarihinde ilimiz merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 29 şahıstan 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol talebi ile serbest kalmış ve 16 şahıs savcılık tarafından serbest kalmıştır" denildi.