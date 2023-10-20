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  • 5 kişinin öldürüldüğü cinayet davasının yargılanması 9 aydır sürüyor
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5 kişinin öldürüldüğü cinayet davasının yargılanması 9 aydır sürüyor

Mardin'de 9 ay önce yabancı plakalı cipte Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, tarafların avukatları katıldı.

AA20 Ekim 2023 Cuma 15:48 - Güncelleme:
5 kişinin öldürüldüğü cinayet davasının yargılanması 9 aydır sürüyor
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Tutuksuz sanıklar Murat Y. ve İbrahim D. ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, sanıkların en üst seviyeden cezalandırılmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklar Faris A. ve Abdullah K'nin tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Ocak tarihine erteledi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K. ile Faris A. ve tutuksuz sanık Murat Y. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında ise "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mardin'de Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde 19 Ocak'ta, Irak plakalı cip durdurulmuş, düzenlenen silahlı saldırıda araçta bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

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