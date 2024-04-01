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5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi

1 Nisan 2024 Pazartesi 11:33 - Güncelleme:
5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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