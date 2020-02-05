5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması

05.02.2020 17:15 - Güncelleme: 05.02.2020 17:15

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması da merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Kuruluş Osman, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Show Tv'de Zemheri ve Kanal D'de Afili Aşk yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından reyting birincisi belli olacak. 5 Şubat reyting sıralamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

5 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

29 OCAK (GEÇEN HAFTA) REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 KURULUS OSMAN ATV

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

3 KURULUS OSMAN (ÖZET) ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 BENIM ADIM MELEK TRT 1

7 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

8 SHOW ANA HABER SHOW

9 AFILI ASK KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 KURULUS OSMAN ATV

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

3 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

4 KURULUS OSMAN (ÖZET) ATV

5 BENIM ADIM MELEK TRT 1

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ZEMHERI SHOW

8 SHOW ANA HABER SHOW

9 HAVA DURUMU ATV

10 SEKSENLER TRT 1