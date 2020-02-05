İSTANBUL 17°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9858
  • EURO
    6,5881
  • ALTIN
    299.551
  • BIST100
    122321
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması
Güncel

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Kuruluş Osman, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Show Tv'de Zemheri ve Kanal D'de Afili Aşk yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 5 Şubat reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

05.02.2020  17:15 - Güncelleme: 05.02.2020  17:15

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması da merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Kuruluş Osman, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Show Tv'de Zemheri ve Kanal D'de Afili Aşk yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından reyting birincisi belli olacak. 5 Şubat reyting sıralamasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

5 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

29 OCAK (GEÇEN HAFTA) REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 KURULUS OSMAN ATV

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

3 KURULUS OSMAN (ÖZET) ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 BENIM ADIM MELEK TRT 1

7 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

8 SHOW ANA HABER SHOW

9 AFILI ASK KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 KURULUS OSMAN ATV

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

3 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

4 KURULUS OSMAN (ÖZET) ATV

5 BENIM ADIM MELEK TRT 1

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ZEMHERI SHOW

8 SHOW ANA HABER SHOW

9 HAVA DURUMU ATV

10 SEKSENLER TRT 1 

Sivas'ta yolu kardan kapalı köyde fenalaşan yaşlı adam 11 saatte hastaneye ulaştırıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.