İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2023 Perşembe / 27 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7965
  • EURO
    20,3517
  • ALTIN
    1158.23
  • BIST100
    5429.51
Güncel

5 zanlı 2 kilo bonzai ile yakalandı

Sinop'un Gerze ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 2 kilonun üzerinde bonzai ile bonzai yapımında kullanılan çeşitli kimyasal ve düzenekler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
5 zanlı 2 kilo bonzai ile yakalandı
ABONE OL

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ürettiği ve sattığı tespit edilen bir grup şüpheli takibe alındı. Şahıslar Gerze'de trafikte seyir halindeyken durdurularak araçta ve üstlerinde arama yapıldı. Ayrıca şahısların kullandığı ikamette de arama gerçekleştiren ekipler, toplam 2,16 kilo bonzai, 8 kutu bonzai yapımında kullanılan kimyasal madde, çeşitli düzenekler ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.