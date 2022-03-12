50-65 yaş aralığındaki kadınlar, hayatlarında ilk kez bowling oynadı, çarpışan arabaya bindi

AA 12 Mart 2022 Cumartesi 12:48 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:48

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Savaş Şenyer'in Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında hazırladığı sosyal sorumluluk projesi "Gönülkü"de ilçedeki kadınlar ile gençler buluşturuldu.

Projeye katılan 50-65 yaş aralığındaki 7 kadın, lise öğrencileriyle beraber bowling oynadı, çarpışan arabalara bindi. Hayatlarında ilk kez bowling oynayan ve çarpışan arabalara binen kadınlar, adeta çocuklar gibi eğlenmenin keyfini sürdü.

Proje sorumlusu Şenyer, AA muhabirine, yaptıkları projeyle kadınların güzel zaman geçirmelerini sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Proje kapsamında gençlerde toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Şenyer, "Yaşlılarımıza çocukluklarını yaşatarak bowling oynadık, çarpışan arabalara bindik. Onların yüzündeki gülümsemeyi görünce bizler de çok seviniyoruz." dedi.

- "BUGÜN BURADA HİÇ YORULMADIM, ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜM"

Üç çocuk, dört torun sahibi 61 yaşındaki Şehri Baş ise evde iki hastaya baktığı için hiç dışarı çıkamadığına işaret ederek "Torunum ile geldim. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Bugün burada hiç yorulmadım, çocukluğuma döndüm." ifadesini kullandı.

Torunu Gökçenur Baş da babaannesini etkinlikte çok mutlu gördüğünü dile getirdi.

62 yaşındaki Hatun Yumut da çocuklar gibi eğlendiğini belirterek "11 torunum var. Çocukken tütün tarlasında çalışıyorduk, nerede böyle eğlenmek. Bugün çok eğlendik." diye konuştu.

52 yaşındaki Zübeyde Çayır da çocuklar gibi eğlendiğini vurgulayarak "Çocuklar istiyor ya, biz de aynı çocuklar gibi olduk. Çok eğlendim, çok mutlu oldum. Duygularımı kelimelerle anlatamıyorum. Gülmekten başım ağrıdı." diye konuştu.

Etkinliğe eşi Bilal Korkmaz ile katılan Mihriban Korkmaz ise daha önce torunlarını lunaparka götürerek mutlu ettiklerini, şimdi ise kendilerinin mutlu olduğunu dile getirdi.