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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerlerden oluşan 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 1 yüzbaşı, 49 üstteğmen, olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında 16.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

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