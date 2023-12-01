50 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu

Ahmet Evkaralı, 1953'te o dönem Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kızılhisar Köyü olan, sonradan ilçe yapılarak adı değiştirilen Serinhisar'da doğdu. 1973'te askerlik şubesine başvurdu ve Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda er olarak 20 ay sürecek vatani görevine başladı. Sonrasında usta birliği olarak Kayseri'deki Zincidere Hava İndirme Tugayı'nda "Paraşüt Er" sınıfında usta birliğinde göreve başladı.

İKİ HAREKATA DA KATILDI

8 ay sonra, Mehmetçik'in yapacağı Kıbrıs Barış Harekâtı için Ahmet Evkaralı da gönüllü oldu. Otobüslerle Mersin'e ulaşan Mehmetçik, Aydıncık'tan helikopterlerle havalandı. 21 Temmuz 1974'te Beşparmak Dağları'nın eteğindeki Ahirdağı Köyü'ne paraşütlerle inen askerler arasında olan er Ahmet Evkaralı, Boğazköy ve Dikmen Köyü'nde (Dikomo) çatışmalarda yer aldı. 16 Ağustos'taki ikinci ikinci harekatta da yer aldı.

BABASI KAHRAMANINI MERSİN'DE KARŞILADI

Kıbrıs'ta 8 aydan fazla kalan Denizli er Ahmet, görevini gururla bitirdi ve anavatana dönerek 4 Nisan 1975'te terhis oldu. Mersin'e ulaştığında ise kendisini babası Ramazan Evkaralı, üzerinde, "Hoş geldiniz Kıbrıs kahramanları. Fedakâr Ahmetim" yazısıyla karşıladı. Evkaralı üç ay sonra, harekatın anısına 2. Ordu Komutanı M. Suat Aktulga imzalı "Şerit Rozet Beratı" ile ödüllendirildi.

YILLAR SONRA ARKADAŞLARINI BULDU

Evkaralı, "1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmeti Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun" kapsamında gazi sayılması ve aylık bağlanması için bazı girişimlerde bulundu ancak bir türlü sonuç alamadı. 1992'de SGK'ya başvurdu fakat başvurusu "Hava Kuvvetleri Komutanlığı kitabında isminize rastlanmadı" denilerek reddedildi. Üstelik kendisiyle Kıbrıs'ta aynı bölükte bulunan arkadaşları Nevzat Yılmaz ve Halil Baldede'yi arayıp bulmuş, ikisine de gazilik verildiğini belgelemişti.

AVUKATI PES ETMEDİ

2017'de İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat Mesut Özkan, Ahmet Evkaralı'nın dosyasını detaylıca inceledi ve yeni bir başvuru yaptı. Bu başvuru da ret yanıtı aldı. Avukat Özkan, bunun üzerine iki ay sonra, 26 Eylül 2017'de Ankara 4. İdare Mahkemesinde dava açtı. Özkan, başvurunun reddine dair işlemin iptalini ve 20 Temmuz 1974'den itibaren ödenmeyen aylıkların hesap edilerek o günden işletilecek yasal faiziyle ödenmesini talep etti.

50 YILLIK GURUR

Ankara 4. İdare Mahkemesi açılan davayı 19 Aralık 2019'da reddetti. Dosya bu kez İstinaf'a taşındı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi, istinaf başvurusunun kabulüne, Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, bu işlem nedeniyle başvuru tarihinden itibaren yoksun kalınan parasal haklarının yine başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verdi. Bu kararla birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlarından Paraşüt Er Ahmet Evkaralı, hem Kıbrıs Barış Harekâtına katıldığını kanıtlayıp gazi unvanına kavuştu, hem de 50 yıllık haklarını kazanmış oldu.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Hayatını şehirlerarası kamyon şoförlüğü yaparak geçiren ve hâlen emeklilik hayatını Denizli'nin Serinhisar ilçesinde geçiren Ahmet Evkaralı, yıllar sonra gelen gazilik unvanı ile ilgili duygularını SABAH'la paylaştı. Evkaralı, "Pek çok kez denedim ama erat belgesi, terhis belgesi, şahitler ve o dönem bir gazetede benimle yapılan röportaja rağmen bir türlü olmadı.

Ama hep umudum vardı. Pek çok arkadaşım gazi sayıldı. Benim durumuma üzülüyorlar, sürekli olarak bana, 'Neden sen de gazi olmak için çabalamıyorsun' diyorlardı. Olmadı işte. Ama çok uğraştık. En sonunda ben de gazilik unvanını aldım. Çok mutlu oldum. Hiçbir üzüntüm, kırgınlığım yok. Devletimiz vatanımız sağ olsun, gerisi önemli değil" diye konuştu.

"ASKERLİK ŞUBESİ BİLGİLERİNİ KAYBETMİŞ"

Ahmet Evkaralı'nın avukatı Mesut Özkan, kararla ilgili süreci özetle şu şekilde aktardı: "Ahmet Bey'e Şerit Rozet Beratı veriliyor. O da gazilik hakkından yararlanmak için başvuru yapıyor. Ancak askerlik şubesi bir hata yapmış ve bilgilerini kaybetmiş. Yaşı nedeniyle belgelerini imha edildiğini söylemişler. Kıbrıs'a veya Kayseri'ye gittiğine dair hiçbir belge verilmedi, berat kabul edilmedi. Harekata katılan askerlerin yer aldığı OBİM listesinde isminin bulunmadığı gerekçe gösterilerek başvurusu kabul edilmedi. Morali bozuluyor ve sonrasında işin peşini bırakmıyor. 2017'de dosyayı devraldık ve mahkemeye verdik. İstinaf da güzel bir karar verdi. Ahmet amca 28 Kasım'da ilk gazi maaşını almanın mutluluğunu yaşadı."