KFOR sözcüsü Gallieni, başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeyinde yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuzeydeki eylemlerden her iki tarafın da sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayan Gallieni, bir tarafın güvenlik düzeyini dikkate almadan karar verdiği, diğer tarafın da protestolarda görülen şiddet eylemlerine tepki göstermediği için sorumlu tutulmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Gallieni, protestolar sırasında çok sayıda KFOR askerinin atılan taşlar, el yapımı patlayıcılar ve silahla yaralandığını belirterek, "İnsanların barışçıl bir şekilde tezahürat yapmaya ve protesto etmeye çalıştıkları açıktı ama aynı zamanda arkalarında sadece KFOR birliklerine saldırmaya çalışan bazı suç gruplarının saklandığı da açıktı." ifadelerini kullandı.

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen yaklaşık 500 askerden oluşan Türk komando taburu ile ilgili bilgiler veren Gallieni, şunları kaydetti:

"Türk taburu 5 Haziran'dan itibaren Kosova'da konuşlandırılmış durumda. Şu anda diğer KFOR birimleriyle entegre oluyor ve eğitim alıyorlar. Gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için faaliyetleri desteklemek üzere konuşlandırılacaklar. Elbette kuzeyde konuşlandırılabilirler, çünkü güvenliğin sağlanması için mevcudiyeti iyileştiren KFOR'un ana yoğunlaşma çabası şu anda kuzeyde ancak yedek birimler, gerektiğinde ve gerekli olan her yerde konuşlandırılabilir."

Gallieni, ayrıca güvenlik açısından kuzeydeki durumun şimdilik sakinleştiğini aktardı.

- KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ GERGİNLİK



Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini belirtmişti.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.