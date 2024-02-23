İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2024 Cuma / 14 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0555
  • EURO
    33,6762
  • ALTIN
    2033.71
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 50,9 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak
Güncel

50,9 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca 50 milyon 900 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

AA23 Şubat 2024 Cuma 20:01 - Güncelleme:
50,9 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara aktarılacak
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımında, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, 50 milyon 900 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 13 milyon 838 bin 744 lira, sertifikalı fidan kullanım desteklenmesi kapsamında 24 milyon 877 bin 104 lira, hayvan gen kaynakları desteği olarak 11 milyon 770 bin 500 lira ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak 413 bin 652 lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.