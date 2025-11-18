51 canın ardından yeni duruşma! Tanıktan sarsıcı ifade: Kolonları ben taşıdım

İSTANBUL 21°C / 14°C
Güncel

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı davası yeniden görüldü. Duruşmada konuşan görgü tanığının ifadesi ağızları açıkta bıraktı: Kesilen kolonları ben taşıdım.

IHA18 Kasım 2025 Salı 15:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanık hakkında verilen karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanık hakkında verilen kararı inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu.

DAVA YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı davası yeniden görüldü. Duruşmaya, maktul aile yakınları, maktul avukatları ve sanık avukatları katıldı. Duruşmada konuşan görgü tanığı, "Ben Bellona Mağazası'na gittiğimde kolonlar kesilmişti. Ben kesildiğini görmedim. Ama oradan kesilen kolonları alıp taşıdım" dedi.

Maktul aile yakınları ise suçluların en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti ise tanıkları dinledikten sonra davayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanması gerektiğinin belirtildiği kararda, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" denildi.

