51 yaşındaki şahıs 8 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı
Zonguldak'ta 8 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 51 yaşındaki şahıs tutuklandı.
- İHA
Olay, Kdz. Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 51 yaşındaki emekli A.Y., 8 yaşındaki E.T.'yi bahçede oyun oynarken taciz etti. Olayın açığa çıkması üzerine A.T. hakkında şikayette bulunuldu. Yakalanarak gözaltına alınan A.Y., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.
İlçede önceki gün benzer bir olay daha yaşanmıştı. Kantin işletmecisi H.S., 9 yaşındaki öğrenciyi tacizde bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.
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