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52 muhtara AFAD gönüllüsü eğitim sertifikası

İçişleri Bakanlığının 'Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi' kapsamında Şırnak'ta 52 muhtara sertifika ve kimlik kartı verildi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 17:00 - Güncelleme:
52 muhtara AFAD gönüllüsü eğitim sertifikası
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İl Afet ve Acil Müdürlüğünce, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan törende konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz, AFAD'ın son yıllarda önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

"Ülkemizin dört bir yanında AFAD, afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştiriyor." diyen Kavanoz, böyle bir kurumda gönüllü olmanın topluma hizmet çalışmalarına katkı sunacağını belirtti.

Kavanoz, muhtarların afetlerde vatandaşların yanlarında olabilmek için AFAD gönüllüsü olmalarını ve bu yolda mücadele etmelerini önemsediğini aktardı.

İl Müdürü Muzaffer İşlek de afetlere karşı oluşturulacak ulusal bilincin toplumun tüm kademelerine aşılanması gerektiğini kaydetti.

İşlek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 adımda 100 afet önleyici tedbir al. Eğitim al tatbik et, sevenlerini mutlu et' sloganıyla hız kesmeden ilimiz genelinde tatbikat ve eğitim seferberliği başlattık." dedi.

Konuşmaların ardından 52'si muhtar olmak üzere 116 kişiye sertifika verildi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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