56 yaşındaki baba 24 yaşındaki oğlu ile birlikte mezun oldu

Erdemli Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören 60 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, törende, iş gücüne kalifiye personel yetiştirdiklerini belirterek, "Okulumuzun sanayiyle iç içe olması büyük bir avantaj. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Hüseyin Kurt da mezun olanların çıraklık ve ustalık belgelerinin yanı sıra meslek lisesi diploması da aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları ve belgeleri verildi.

- "MEZUNİYET KIYAFETİMİ ŞALVARIN ÜZERİNE GİYDİM"

Yapı tesisatı ustalığı eğitimi alan Mehmet Gültekin, aynı bölümde öğrenci olan 24 yaşındaki oğlu İsa ile mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Baba Gültekin, gazetecilere, diploma alma sevinci yaşadığını anlatarak, "Oğlum benim yanımda çalışıyordu. Sonra derslere beraber gittik. Derslerde çocukluğumu ve gençliğimi yeniden yaşadım." dedi.

Törene şalvarıyla katıldığı için mezuniyet yürüyüşünde zorlandığını söyleyen Gültekin, "Mezuniyet kıyafetimi şalvarın üzerine giydim. Podyumdaki o hali anlatmak mümkün değil ancak yaşayan bilir. Diplomayı oğlumla almayı kelimelere döküp anlatamıyorum. Anlatılmaz yaşanır." diye konuştu.

İsa Gültekin de babasıyla mezun olmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.