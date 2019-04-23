57. Alay’dan birlik mesajı

Şehitlikte Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ eşliğinde dua eden Mevleviler, ‘Şüheda Toprakları’ndan birlik ve beraberlik mesajları verdi. Özbağ, “Atalarımızın kanlarıyla suladığı bu topraklarıunutmamak, direnişin simgesi haline gelen Çanakkale’yi gelecek nesillere aktarmak için etkinliği yapıyoruz” dedi.

TÖREN HAZIRLIKLARI

Öte yandan Çanakkale Kara Savaşları’nın 104’üncü yıldönümü nedeniyle 24-25 Nisan’da düzenlenecek uluslararası anma törenleri için tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki hazırlıklar tamamlandı. 2. Kolordu Komutanlığı’nda görevli askerler, bando eşliğinde saygı atışı ve geçit töreni yaptı. Türk Yıldızları’nın provası ise nefesleri kesti. Çanakkale’ye gelen İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelandalı ‘Anzak torunları’ da şehitlikleri ziyaret etti. Avustralyalı Travis Wood, “Bölgenin törenler için dostluk ve barış içinde hazırlandığını görmek çok güzel” şeklinde konuştu.