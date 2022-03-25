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57 yaşındaki tır sürücüsü, park halindeki aracının içerisinde ölü olarak bulundu

Hatay'ın Payas ilçesinde tır sürücüsü, park halindeki aracının içerisinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA25 Mart 2022 Cuma 17:34 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 17:34
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Edinilen bilgiye göre olay, Karşı mahalle D-817 karayolu kenarındaki alanda park halinde 23 ACE 110 Plakalı tırı ile bekleyen Bekir Bayındır (57) adlı sürücünün uzun zamandır aracından inmediğini fark eden orada bekleyen diğer Tır şoförleri aracın yanına yaklaştıklarında Bayındır'ın hareketsiz halde olduğunu fark ederek yardım istediler.

Tırın camlarını kırarak müdahale edilen tır sürücüsü Bekir Bayındır'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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