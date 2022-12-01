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58 sözleşmeli personel alınacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı çeşitli kadrolara 58 sözleşmeli personel alımı yapacak.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 02:02 - Güncelleme:
58 sözleşmeli personel alınacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav sonucuna göre çeşitli kadrolara 58 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker, teknisyen ve müze araştırmacısı kadrolarına 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

Başvurular, 19 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında e-Devlet "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri Bakanlığın "www.ktb.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

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