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59 yaşındaki eşini silahla öldüren zanlı kıskıvrak yakalandı

Sivas'ta psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Fevzi A. (65), tartıştığı eşi Münevver A.'yı (59) tabanca ile vurarak öldürdü.

DHA08 Mayıs 2020 Cuma 16:40 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 16:40
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Olay, saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi Karanfil Sokak’taki evde meydana geldi. İddiaya göre, su tesisatçılığından emekli Fevzi A., eşi Münevver A. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sonucu Fevzi A. tabancasını alarak eşine 2 el ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Münevver A., olay yerinde hayatını kaybetti. Fevzi A. ise evden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Fevzi A., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Münevver A.'nın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 4 çocukları olduğu öğrenilen A. çiftinin uzun zamandır kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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