İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0744
  • EURO
    34,7417
  • ALTIN
    2236.13
  • BIST100
    9206.24
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması yapıldı
Güncel

591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması yapıldı

Şehit yakını gazi ve gazi yakını 591 kişinin kamu kurumlarına ataması yapıldı.

IHA22 Mart 2024 Cuma 11:51 - Güncelleme:
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması yapıldı
ABONE OL

591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Hak sahiplerinden 191'inin ataması, avukat, büro personeli, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, folklör araştırmacısı, grafiker, hemşire, hemşire yardımcısı, imam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, odyolog, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknikeri unvanlı kadrolara gerçekleştirildi. 246'sının memur, 115'inin hizmetli ve 39'unun da sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması yapıldı.

"ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINLARIMIZ İÇİN DAHA FAZLASINI YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazilerin vatanın, birlik ve beraberliğin korunması adına büyük fedakarlıklar göstermiş gerçek kahramanlar olduğunu söyleyerek, "Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz en kıymetli değerlerimizdir. Onların emaneti vatan toprağı, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızdır. Onların emaneti siz kıymetli ailelerimizdir. Bu emanetlere sahip çıkmak ise bizim boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir. Bu anlamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Ataması yapılan 591 kişi ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 901'e ulaştı.

  • şehit yakını
  • gazi yakını
  • atama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.