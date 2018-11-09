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5G NR Sub-6 GHz OTA Bağlantısını Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirdi

Qualcomm Incorporated’in alt kuruluşu olan Qualcomm Technologies, Inc., Swisscom, Wistron NeWeb Corporation (WNC) ve Ericsson (NASDAQ: ERIC) bugün Avrupa’da, canlı bir 5G NR ağında ilk 5G donanımını gösterdiler.

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3.5 GHz bant spektrumundaki 5G bağlantısı Lucerne’deki Swisscom’un Dialog Arena teknoloji etkinliğinde gerçekleşti. Bağlantı; 5G CPE, yani Ericsson’un radyo, ulaşım ve çekirdek ağ çözümleri donanımı ve yazılımlarını temel alan Swisscom’un 3GPP Rel-15 5G NR ağına erişim sağlayan WNC MWH-5 kullanılarak gerçekleşti.

Etkinlik sırasında 5G NR Swisscom ağına bağlanan cihazda 5G ikonu görüntülendi. Qualcomm® Snapdragon™ X50 5G modeminden beslenen WNC cihazı ve RF altsisteminin 2019’un ilk yarısında Swisscom’un 5G ağındaki piyasada satılan ilk 5G cihazlarından olması bekleniyor.

WNC cihazlarına ek olarak, Swisscom aynı zamanda uygulamalı olarak 5G NR data transferini aynı 5G ağında Qualcomm Teknolojileri’nin akıllı telefon biçim katsayısı mobil test cihazını kullanarak, aynı zamanda Snapdragon X50 5G modem ve RF altsisteminden beslenerek, ticari 5G mobil cihazlarının 2019’da yetkinliğe ulaşması planlanıyor.

Qualcomm Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cristiano Amon: “Bugün, Swisscom, WNC ve Ericsson ile birlikte canlı 5G bağlantısını yaptığımız için çok gururluyuz. 3.5 GHz tayf kullanılarak cihazlar ve canlı operatörler arasında dünya çapında yapılan ilk 5G NR OTA bağlantısı, Avrupa telsiz bağlantı piyasası için önemli bir dönüm noktası olan bu ilerleme OEM’leri ve operatörlerin 2019’un ilk yarısında 5G ağı ve uyumlu cihazlar sağlamasına olanak sunmaktadır.”

5G; cihazlara daha önce görülmemiş bir bağlantı sağlamak ve kullanıcıların günümüz bağlantı beklentilerini gerçekleştirmek için mobil deneyimi geliştirmek adına kuruldu. Qualcomm Technologies 5G alanında da mobil endüstri lideri olmayı sürdürüyor. Bu canlı tanıtım 5G NR’ın ticarileştirilmesinde önemli bir kilometre taşıdır. Qualcomm Technologies, Swisscom, WNC ve Ericsson sayesinde 5G ağları ve mobil cihazları 2019’da Avrupa’ya gelecek.


 


 

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