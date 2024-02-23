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6 bin TL ödeyip ölüme gitti! Batan gemideki Tutuk'un ölümünde acı detay

Marmara Denizi'nde batan gemide yaşamını yitiren yağcı Hüseyin Tutuk'un (40) kardeşi Remzi Tutuk, ağabeyinin hayatı boyunca gemide çalışmadığını, gemicilikten anlamadığını ve gemiye bile ilk kez bindiğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Gemideki işi bir aracı vasıtasıyla bulduğunu söyleyen Remzi Tutuk, 'Ağabeyim aracı olan kişinin hesabına komisyon olarak 6 bin lira para göndermiş. Ağabeyime gemide bu işi bulma karşılığında 6 bin lira para almış. Ağabeyim bu parayı komisyoncuya banka hesabından EFT yaparak göndermiş. EFT banka kayıtlarında mevcut. Bu kişinin ismini bilmiyoruz ama banka kayıtlarından çıkar. Ben bu kişiden de şikayetçiyim' dedi.

Sabah23 Şubat 2024 Cuma 10:56 - Güncelleme:
6 bin TL ödeyip ölüme gitti! Batan gemideki Tutuk'un ölümünde acı detay
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Batuhan A isimli gemi Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası'nın güneybatısında battı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, önce gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaştı. Ekipler gemi battıktan 6 gün sonra yağcı olarak çalışan evli bir kız çocuğu babası Hüseyin Tutuk'un (40) cenazesini buldu.

Gemi kaptanı Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi Murat Altıntaş (51) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) cenazelerini arama çalışmaları sürüyor.

İLK SEFERİ SON SEFERİ OLDU

Son seferden önce gemiden ayrılarak İzmir'e dönen Doğuşcan Yaylak'ın (24) yerine yeni yağcı olarak Hüseyin Tutuk'un Batuhan A isimli gemiyle çıktığı ilk seferi son seferi oldu. Hüseyin Tutuk, eşi Filiz Tutuk'a gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söylemiş ve o anları kayıt altına almıştı. Tutuk'un feryadı yürekleri dağlamıştı. Tutuk'un cenazesi otopsinin ardından önceki gün memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesi bağlı Urganlı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ağabeyi Hüseyin Tutuk'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Remzi Tutuk, Sabah'a konuştu. Ağabeyinin 10 yaşındaki kızı Esmanur'u çok sevdiğini anlatan Remzi Tutuk, "Kızını çok seviyordu. Kızına ev almak istiyordu. Bu nedenle gemide çalışmaya başladı. Daha önce rüzgar türbini firmasında çalışıyordu. Daha sonra Batuhan A isimli gemide çalışmaya başladı. Hayatı boyunca hiç gemide çalışmadı. Hayatı boyunca ilk kez gemiye bindi. Batuhan A isimli gemide çalışmaya başlamadan önce İzmir'de kursa katılarak gemicilik eğitimi aldı" dedi.

6 BİN LİRA ÖDEYEREK ÖLÜME GİTTİ

Gemideki işi bir aracı vasıtasıyla bulduğunu söyleyen Remzi Tutuk, "Ağabeyim aracı olan kişinin hesabına komisyon olarak 6 bin lira para göndermiş. Ağabeyime gemide bu işi bulma karşılığında 6 bin lira para almış. Ağabeyim bu parayı komisyoncuya banka hesabından EFT yaparak göndermiş. EFT banka kayıtlarında mevcut. Bu kişinin ismini bilmiyoruz ama banka kayıtlarından çıkar. Ben bu kişiden de şikayetçiyim. Ailesi ve kardeşi olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Bu kişinin bulunup ifadesinin alınmasını da istiyorum. Ağabeyim 6 bin lira ödeyerek ölüme gidiyor" dedi. Gemi çekme ücretlerinin yüksek olması nedeniyle acil yardım çağrısında çok geç kalındığını düşündüklerini söyleyen Tutuk, "O ihtimali de göz önünde bulunduruyoruz. Olayın üstünün kapatılmasını istemiyoruz. Hakkımızı hukuki yollardan arayacağız" dedi.

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