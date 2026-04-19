Güncel

6 il için kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

IHA19 Nisan 2026 Pazar 13:10 - Güncelleme:
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 'Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ile Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Özel kuvvetler tatbikatından nefes kesen anlar: Mehmetçik damga vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
