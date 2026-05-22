İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,747
  • EURO
    53,0718
  • ALTIN
    6647.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 6 ilde kara para operasyonu! İBAN hesapları üzerinden vurgun ağı çökertildi
Güncel

6 ilde kara para operasyonu! İBAN hesapları üzerinden vurgun ağı çökertildi

Bitlis merkezli 6 ilde, İBAN hesapları üzerinden kara para akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İHA22 Mayıs 2026 Cuma 15:42 - Güncelleme:
6 ilde kara para operasyonu! İBAN hesapları üzerinden vurgun ağı çökertildi
ABONE OL

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. 18 yaşını doldurmuş kişilere ait IBAN hesaplarının kiralanarak suç gelirlerinin bu hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Bitlis merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si cezaevinde bulunan toplam 31 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanırken 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli doküman ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.

  • kara para aklama
  • eş zamanlı operasyon
  • Bitlis merkezli

ÖNERİLEN VİDEO

Selde akıntıya kapıldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.