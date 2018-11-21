6 katlı binanın altına gömülen tarihi hamam gün yüzüne çıkarıldı

İzmit’te 18. y.y.’da inşa edilen tarihi hamam, üzerine dikilen 6 katlı binanın altında mezbelelik hale gelmişti. Uzun yıllar binanın altında atıl bir halde duran tarihi hamam, İzmit Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılan ve 1.5 milyon TL’ye mal olan restorasyon çalışmaları ile kurtarıldı. Hacıhasan Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi’nde bulunan hamam 18’inci yüzyıl zamanlarında Hamalzade Hacı Hasan tarafından yapıldığı bilinen hamam, yenilenen yüzüyle sergi alanı olarak hizmet verecek.

“Bir tarihi değer daha yok olmaktan kurtarılmış oldu”

Hamamın açılışı için düzenlenen törene İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Açılışta söz alan İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zamburkan yaptığı konuşmada Yeni Hamamın tarihi hakkında bilgi vererek, “İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın girişimleriyle bir tarihi değer daha yok olmaktan kurtarılmış oldu. Başkanımız göreve geldiğinden bu yana Kocaeli’nin sanat ve kültür şehri olması yönünde önemli çalışmalar yapmıştır” dedi.

“Müteahhit ve işçilerin belki hayatı tehlike içerisinde bu çalışmayı yaptı”

Tarihi hamamın açılışında konuşan İzmit Belediye başkanı Dr. Nevzat Doğan, tarihi hamama ilk kez girdiğinde çok zor anlar yaşadığını söyledi. Hamamın kendisi için farklı bir anlam taşıdığını belirten Doğan, “Hakikaten belki tarihi incelendiğinde çok özellikli bir hamam. O dönemin, 1800’lü yılların önemli bir anıtı. Ben buraya ilk girmeye çalıştığım zaman ‘Aman Allahım’ dedim. Burası nasıl bu hale geldi. Belki de gaz maskesiyle girilmeliydi. Çok riski bir yerdi. Zaman zaman müteahhit ve işçilerin belki hayatı tehlike içerisinde bu çalışmayı yaptığını biliyorum. Ama hamdolsun büyük bir mücadeleden sonra burayı tamamladık” diye konuştu.

“Bu şehirde tarihi değerler önemli ölçüde ortaya çıktı”

Büyük bir yatırımla tarihi bir mirası kurtardıklarını ifade eden Doğan, “Belki şöyle de diyenler olmuştur geçerken, ‘Yerin dibinde kalmış bir yer, 1.5 milyon lirayı oraya harcamanın bu kadar emeğin ne gereği vardı’ diye düşünülebilir. Ama biz öyle görmüyoruz. Bunun bir bakış açısı niyet olduğunu belirtmek isterim. Bu şehirde tarihi değerler önemli ölçüde ortaya çıktı. Hamamlar, sarnıçlar, camiler, şimdi kara burç hedefimizde ve epey mesafe aldık. Daha sonra surlar ve Tümülüsler böyle devam edecek” şeklinde konuştu.

“Ne varsa onları ayağa kaldırmak burayı yönetenlerin boynunun borcudur”

Kentin tarihinin ortaya çıkarılmasında herkese sorumluluk düştüğünü ifade eden Doğan, “Ne varsa onları ayağa kaldırmak burayı yönetenlerin boynunun borcudur. Sadece yönetenlerin değil burada olan herkesin bu konuların peşini takip edip varsa bir katkı göstermesi boynunun borcudur. Kocaeli bir sanayi kenti olabilir. Şimdi yavaş yavaş değişmeye başladı. Bu şehrin en önemli değeri tarih turizmi. 2 bin yıllık bir şehrin tarih turizmine açılmaması yine bizim eksikliğimizdir. Bunun için bu çabaları tarih koridordu adı altında ve davamı olan çalışmaları tarih turizmindeki önemi çok büyüktür. Bu dalga inşallah gelecekte şehrin sanayi gibi turizm dalında da en önemli kalkınması olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tarihi hamam, ilk sergiyle hizmete açıldı.