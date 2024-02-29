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6 katlı kıraathane alev aldı... Eyüpsultan'da feci yangın

Eyüpsultan'da 6 katlı binanın giriş katında bulunan kıraathanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle binanın dış cephesi alevler içinde kalırken, yanındaki binanın dış cephesi de zarar gördü. Vatandaşların korku içinde kendilerini dışarıya attığı yangın söndürülürken, yangın neticesinde ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

İHA29 Şubat 2024 Perşembe 04:05 - Güncelleme:
6 katlı kıraathane alev aldı... Eyüpsultan'da feci yangın
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Eyüpsultan'da, 5 katlı bir binanın girişindeki kıraathanede başlayan yangın, kısa sürede 2 binanın dış cephesine sıçradı. Binayı saran alevler korkuya neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binalarda hasar oluştu.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Şair Şirzat Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki kıraathanede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kıraathanede yangın çıktı. Yangın kısa sürede kıraathaneyi sararken alevler 6 katlı binanın dış cephesini kaplayıp büyüdü.

Alevler yandaki binanın dış cephesine de sirayet edip zarar verdi. Vatandaşlar korku içinde kendilerini dışarı atarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında ölü ve yaralı olmazken kıraathane ve her iki binanın dış cephesi de hasar gördü.

Öte yandan kıraathanenin bahçesinde park halinde olan iki motosiklette de hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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