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6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Hakurk bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 17:06 - Güncelleme:
6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadesi kullanıldı.

  • Hakurk bölgesi
  • hava harekatı
  • PKKlı terörist

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