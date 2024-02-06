6 Şubat'ın yıl dönümünde siyasilerden peş peşe mesajlar: Eşi görülmemiş gayret, metanet, dirayet...

Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Siyasiler Asrın Felaketi'nin 1. Yıl Dönümü üzerine anma mesajları yayınladı.

ASRIN FELAKETİ 11 İLİ ETKİLEDİ!

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı depremlerin 1. yıl dönümü üzerine siyasiler, bu elim faciada hayatını kaybeden deprem şehitlerini ve gazilerini anma mesajları yayımladı.

BAKAN KOCA: SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNETTARIZ

"6 Şubatta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki depremde bölgeden hava yolu ile 2.580, kara yolu ile 48.758, deniz yolu ile 327 olmak üzere, toplam 51.665 yaralının nakli gerçekleştirildi. Umutların hayata dönüştüğü tüm hastalarımız için sağlık çalışanlarımız adına gururluyuz. Çoğu o anları yaşamıştı. Her biri gururumuz. Depremzede halkımıza daha iyi nasıl hizmet verebiliriz, acılarımızı paylaştık ve bunu istişare ettik. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, saat 23.00 civarı. Görevini her şeyin üstünde tutan ve zor geceleri mücadeleleriyle aydınlatan sağlık çalışanlarımıza minnettarız."



Depremin görünmez kahramanları! Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım

"Hepimizi derin bir üzüntüye boğan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. Dünya tarihinin karada meydana gelen etkisi en yüksek depremi olarak kayıtlara geçen bu büyük afetin ilk anlarından itibaren devlet ve millet olarak yaraları sarmak için seferber olduk. Devletimizin şefkat eli, herkese ulaştı. 'Biz birlikte Türkiye'yiz' diyerek zor zamanları aşmak, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde depremin tüm izlerini silmek için azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, aynı acıları tekrar yaşatmasın, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaket ve afetten korusun."



BAKAN ERSOY: MİLLETİMİZ TEK YÜREK OLMA FERASETİNİ GÖSTERDİ

"Büyük bir felaket ve derin bir acıyla sarsıldığımız 6 Şubat'ın yıl dönümünde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Asrın felaketini ve hemen ardından gittiğim Malatya'daki ortamı ve kurtarma çalışmalarında gösterilen eşsiz dayanışmayı unutmam mümkün değil. Devleti, milleti ve sivil toplumuyla tek yürek olma ferasetini gösteren milletimizin umut dolu yarınlar için birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu bugün bir kez daha hissediyoruz. Bazı yaralar vardır ki asla unutulmaz ama acıyı paylaşmak ve onu dönüştürmek için gerekli adımları atmak elimizde. Asrın felaketini asrın dayanışmasına çevirerek zor zamanların geride kalması için gerekli adımları atmaya devam ediyoruz. Allah bir daha ülkemize ve milletimize böyle acılar göstermesin, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın."



"Bazen cümleler yerini sessizliğe bırakır... Depremde hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımızı rahmetle yâd ediyor; ailelerine ve teşkilatımıza sabır diliyorum."

BAYRAKTAR: TARİHTE EŞİ BENZERİ ÇOK AZ GÖRÜLMÜŞ GAYRET, METANET VE DİRAYET



"Acı hatırasını unutmak mümkün değil; dünya tarihi boyunca kara üzerinde yaşanmış en yıkıcı depremlerle sarsıldık tam bir yıl önce. Unutamadığım birşey daha var; Milletimizin adeta Çanakkale'deki o asil ruhuyla seferber olması ve dayanışması... Bir tarafta acısı ve şiddeti tarif edilemez yıkım, bir tarafta tarihte eşi benzeri çok az görülmüş gayret, metanet ve dirayet... Hasretle kuçaklaşma, şefkatle yaraları sarma.. Hepsi mıh gibi kazınmış hafızama. Asrın felaketinde asrın dayanışmasına biz de gücümüz yettiğince omuz verdik. Baykar Tech olarak T3 Vakfı ve Can Sağlığı Vakfı ile birlikte yaralarımızı sarmaya çalıştık. Bu süre boyunca deprem bölgesinde canla başla çalışan takım arkadaşlarımıza ve tüm gönüllülerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Depremde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimizin mekanı cennet olsun. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."