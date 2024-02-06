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6 Şubat'ta eşi ve kızını, 10 ay sonra da engelli oğlunu kaybetti: Acımız hala ilk günkü gibi taptaze

Asrın felaketinde 5 gün enkaz altında kalan 57 yaşındaki Abdullah Keskin, eşi ile kızını enkaz altında, engelli oğlunu ise depremden 10 ay sonra kaybetti. Afetin birinci yıl dönümünde güne mezarlıkta başlayan depremzede Keskin, gözyaşı dökerek, 'Acımız hala ilk günkü gibi taptaze' dedi.

IHA6 Şubat 2024 Salı 09:37 - Güncelleme:
6 Şubat'ta eşi ve kızını, 10 ay sonra da engelli oğlunu kaybetti: Acımız hala ilk günkü gibi taptaze
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkımlara neden olurken resmi rakamlara göre 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de büyük yıkımlara yol açarken bin 435 kişi hayatını kaybetti. Depremin 5. günü enkaz altından engelli oğlu Ahmet Barış Keskin (25) ile birlikte çıkarılan 57 yaşındaki Abdullah Keskin, eşi Rabia (51) ve kızı Fatma Sude Keskin'i (19) ise kaybetti.

FELAKETTEN 10 AY SONRA DA ENGELLİ OĞLUNU DA KAYBETTİ, 6 ŞUBAT SABAHINA MEZARLIKTA GİRDİ

Felaketten 10 ay sonra engelli oğlunu da enkaz altında kalması sonrası gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybeden Abdullah Keskin, afetin 1. yıl dönümünde güne mezarlıkta başladı. Depremde kaybettiği eşi, kızı ve oğlunun mezarını ziyaret eden Keskin, geçen bir yıla rağmen acılarının hale çok taze olduğunu ifade etti.

"DEPREMDEN 10 DAKİKA ÖNCE SAHUR YAPTIK, SONRA FELAKETİ YAŞADIK"

Deprem günü yaşadıklarını anlatan Abdullah Keskin, "6 Şubat gecesi depremden 10 dakika önce eşimle, kızımla birlikte sahur yapmak için mutfağa gitmiştik. 10 dakika sonrasında sallanmaya başladık. Ben, eşim, kızım ve engelli oğlum enkaz altında kaldık. Engelli oğlum ile ben yan yana iken kızım ve eşim ise diğer odada ranzanın arasındaydı. Deprem başlayınca eşim bana ranzanın arasındayız yerimiz iyi, güvendeyiz dedi. Ben de kendimi ve engelli oğlumu koltuğun arasına attım. Daha kelimeler ağzımızdayken beton çapraz bir şekilde üzerime düştü. O şekilde düşmesi bize yaşam alanı oluşturdu" dedi.

"KIZIM DOĞUM GÜNÜNDE ENKAZDAN ÖLÜ ÇIKARILDI, ENGELLİ OĞLUM DEPREMDEN 10 AY SONRA ÖLDÜ"

Ailecek kızının doğum günü olan 11 Şubat 2023'te enkaz altında çıkarıldıklarını söyleyen Keskin, "Depremin 5. günü yani 11 Şubat'ta, kızımın doğum gününde enkazdan çıkarıldık. Ben ve engelli oğlum sağ çıkarıldık ama eşim ve kızım ölü çıkarıldı enkazdan. Engelli oğlum ise depremden 10 ay sonra hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

"HALA ACILARIMIZI İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE"

Depremin üzerinden geçen 1 yıla rağmen acılarının hala çok taze olduğunu da ifade eden depremzede Keskin, "Şu an depremin 1. yılı, sanki dün gibi üzülüyoruz. Engelli oğlum enkaz altında benimle beraberdi, depremden 10 ay sonra vefat etti. Sağlık sorunları vardı ama depremin bıraktığı böbrek sorunları ve korkular da onu hayattan kopardı. Depremden sonra annesini merak ettiği için annesini soruyordu. Daha sonrasında da hayatını kaybetti" diye konuştu.

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