İSTANBUL -11°C / -14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7511
  • EURO
    7,3645
  • ALTIN
    356.837
  • BIST100
    94421.7
Güncel

60 yaşında koronavirüsü yendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 60 yaşındaki Ali Varol, 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

AA07 Nisan 2020 Salı 16:24 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 16:24
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, karantina altındaki Şenbağlar köyünde yaşayan 6 çocuk sahibi Varol'un evine İstanbul'da yaşayan ağabeyi Hasan ile yengesi Hatice Varol misafirliğe geldi.

Varol, evdeyken aniden rahatsızlanan ağabeyi ve yengesine yardım etti. Köye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan ve Hatice Varol'un yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Birkaç gün sonra fenalaşan Ali Varol da koronavirüs testi pozitif çıkınca Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavi süreci tamamlanan ve taburcu edilen Ali Varol, karantinaya alınan köyündeki evine döndü.

Ali Varol, yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan eşinin de Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Zor bir süreç geçirdiklerini aktaran Varol, "Büyük ağabeyim KOAH hastasıydı, ona yardımcı olurken ailemde yaklaşık 10 kişi bu hastalığa yakalandı." dedi.

Varol, kendisi ve iki yeğeninin tedavi sürecinin tamamlandığını belirterek, "Numune Hastanesinde tedavi olduk. Allah herkese acil şifalar versin. Allah doktorlardan, hemşirelerden, sağlıkçılardan razı olsun. Herkese tavsiyem, kimse evinden çıkmasın. Kendilerini iyi izole etsinler, hastanede bulunmak çok zor bir süreç. Evde her türlü vakit geçirilebilir, evinizde kalın diyorum." ifadelerini kullandı.

Fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi aştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müslümanları yanlış tanımışız
Müslümanları yanlış tanımışız

Müslümanları yanlış tanımışız

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'
'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

Türk bilim insanlarından büyük başarı! Dünyada bir ilk
Türk bilim insanlarından büyük başarı! Dünyada bir ilk

Türk bilim insanlarından büyük başarı! Dünyada bir ilk
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.