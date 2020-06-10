65 yaş üstü araba ile çıkabilir mi? 65 yaş üstü araba kullanabilir mi?

10 Haziran 2020 Çarşamba 14:29 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 14:29

Koronavirüs bulaş riskini en aza indirgemek için ülkemizde görülen ilk vakaların ardından 18 yaş altına ve 65 yaş üstü yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı getirildi. Salgınla mücadelede gelinen noktada normalleşme süreciyle birlikte pek çok kısıtlama gevşetildi. Buna göre; 65 yaş üstü vatandaşlar araba ile çıkabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi. Bu açıklamanın ardından 65 yaş üstü vatandaşların aklında '65 yaş üstü araba kullanabilir mi?' sorusu var. İşte 65 yaş üstü araba kullanma ile ilgili merak edilenler.

65 YAŞ ÜSTÜ ARABA İLE ÇIKABİLİR Mİ?

65 yaş üstü vatandaşlar 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesiyle birlikte müsade edilen saatler arasında araba ile dışarı çıkabilirler. Yeni alınan kararla birlikte rahat bir nefes alan 65 yaş üstü vatandaşlar, her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek. Buna göre 65 yaş üstü araba kullanabilir ve maske şartına uymak kaydıyla arabayla dışarı çıkabilirler.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

ALINAN YENİ KARARLAR

- 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

- Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

- 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.

- Lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapanış saati saat 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

- Sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

- Milli parklar, doğa parkları 18 yaş altı, 65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları için ücretsiz olacak.