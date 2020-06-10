65 yaş üstü için seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi e-devlet ekranı

10 Haziran 2020 Çarşamba 14:27 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 14:27

Koronavirüs bulaş riskini en aza indirgemek için ülkemizde görülen ilk vakaların ardından 18 yaş altına ve 65 yaş üstü yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı getirildi. Salgınla mücadelede gelinen noktada normalleşme süreciyle birlikte pek çok kısıtlama gevşetildi. Buna göre; 65 yaş üstü için seyahat izni nasıl alınır? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi. Bu açıklamanın ardından 65 yaş üstü vatandaşlar seyahat izin belgesi almak için e-devlet yol izni sayfasına yoğun ilgi gösteriyor. Seyahat izin belgesinin yanı sıra yolculuklarda HES kodu almak zorunlu hale geldi. İşte 65 yaş üstü seyahat izin belgesi e-devlet ekranı ve 65 yaş üstü seyahat izni ile ilgili merak edilenler.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesiyle birlikte 65 yaş üstü seyahat izin belgesi e-devlet ekranından yolculuk için izin almaya başladılar. Yeni alınan kararla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek. Ramazan bayramı öncesi de 65 yaş üstüne gittikleri yerde 1 ay kalma şartıyla seyahat edebilmişlerdi. Buna göre 65 yaş üstü için seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi almak için e-devlet yol izni ekranındaki yönlendirmelerle seyahat izni alınıp yolculuk yapılabilir. 65 yaş üstü seyahat izin belgesi almak için aşağıdaki linkten e-devlet ekranına ulaşabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sabah saat 10'dan akşam 8'e kadar her gün dışarı çıkabileceklerini belirtti.

65 YAŞ ÜSTÜ ARABAYLA DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?

ALINAN YENİ KARARLAR

- 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

- Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

- 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.

- Lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapanış saati saat 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

- Sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

- Milli parklar, doğa parkları 18 yaş altı, 65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları için ücretsiz olacak.

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