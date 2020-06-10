65 yaş üstü camiye gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?

10 Haziran 2020 Çarşamba 16:06 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:06

Koronavirüsle mücadelede gelinen noktada normalleşme süreciyle birlikte pek çok kısıtlama gevşetildi. 65 yaş üstüne her gün dışarı çıkabilme imkanı tanındı. Peki 65 yaş üstü camiye gidebilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi. Bu açıklamanın ardından 65 yaş üstü vatandaşlar ibadet edebilmek için 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ile ilgili merak edilenler.

65 YAŞ ÜSTÜ CAMİYE GİDEBİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sabah saat 10'dan akşam 8'e kadar her gün dışarı çıkabileceklerini belirtti.

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesiyle birlikte camide cemaatle namaz kılıp kılamayacaklarını sorgulamaya başladılar. Yeni alınan kararla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek. İzin saatleri içerisinde 65 yaş üstü vatandaşlar camiye gidebilecekler. Bu bağlamda 65 yaş üstü vatandaşlar maske takmak kaydıyla camide cemaatle namaz kılabilir.

Koronavirüs normalleşme takvimi kapsamında Razaman Bayramı sonrasında uzun zaman sonra camiler cemaate açıldı. Cuma namazı, öğle namazı ve ikindi namazı için şimdilik kademeli olarak açılan camilere 65 yaş üstü kronik hastalığı olmayan vatandaşlar gidebilecekler. Diyanet'in önerdiği yeni kurallara göre camiye gidenler seccadesini götürecek. Maskesiz vatandaşlar camiye alınmayacaklar.

NORMALLEŞME KAPSAMINDA ALINAN YENİ KARARLAR

- 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.

- Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

- 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.

- Lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapanış saati saat 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

- Sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

- Milli parklar, doğa parkları 18 yaş altı, 65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları için ücretsiz olacak.