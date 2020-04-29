65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:53 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 17:53

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan yasakla ilgili 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? sorusu internette araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar için birkaç saatlik sokağa çıkma izni gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlar Kurulu ve Bilim Kurulu'nun ortak tavsiyesi üzerine 65 yaş üstü yaşlıların dolaşabilmesi için izin konusuna değindi. İşte Bakan Koca'nın son dakika açıklaması

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşlara 21 Mart’tan itibaren sokağa çıkma yasağı getirmişti. Bakan Koca, kararın ardından evden çıkmayan yaşlıların psikolojilerinin olumsuz etkilenmemesi için 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde yaşlı vatandaşlara birkaç saatlik dışarı çıkış hakkı tanınmasına dair Bilim Kurulu'nda konunun görüşüldüğünü açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dair önümüzdeki günlerde birkaç saatlik esnetme yapılabileceğine dair açıklama yaptı.

İşte Bakan Koca'nın ilgili açıklaması:

65 yaşla ilgili gündem konusu oldu Bilim Kurulu'nda. 65 yaş üstü büyüklerimizi, çınarlarımızı hiç olmazsa birkaç saat gezmelerini dolaşmalarını, araç kullanmadan yakın mesafede bir serbestlik söz konusu olabilir mi? diye gündeme geldi. Bu konu henüz kesinleşmedi. ununla ilgili daha net bir öneriye dönmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse görüş olarak Cumhurbaşkanımıza sunulmuş olur, karar noktasına gelir diye düşünüyorum.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının biteceği tarih ile ilgili kesin bir açıkla bulunmuyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar emekli aylıklarını evden alabilecekler. Evden emekli maaşı almak için vatandaşlar taleplerini,112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletebilecekler.