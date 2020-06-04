65 yaş üstü seyahat izni e devlet nasıl alınır? E-devlet 65 yaş üstü seyahat izni alma sayfası

04 Haziran 2020 Perşembe 12:33 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 12:33

65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesi seyahat etmeleri için izin verilmişti. Gittikleri yerde 1 ay kalma şartıyla seyahat edebilen 65 yaş üstü vatandaşlar, e devlet üzerinden seyahat izninin nasıl alınacağı hakkında bilgi sahibii olmak istiyor. Şehirler arası seyahat yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı. 65 yaş üstü yasağı bulunan vatandaşlar ise HES koduyla ve seyahat izin belgesiyle yolculuk yapılabiliyor. Peki 65 yaş üstüne e devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü e devlet üerinden seyahat izni almak için E-devlet 65 yaş üstü seyahat izni alma sayfasını haberimizde derledik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs normalleşme süreci için alınan bir takım önlemleri duyurmuştu.

Koronavirüs normalleşme takvimi kapsamında alınan kararlar arasında 1 Haziran'da itibaren seyahat yasağının kaldırılması ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının devam edeceği belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ E-DEVLET NASIL ALINIR?

65 yaş üstü vatandaşlar veya yakınları onların adına e devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresine girerek arama kısmına 'yol izin belge başvurusu' yazarak yönlendirilen sayfadan gerekçe bildirilerek seyahat izni alınabilir.

65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT İZİN BELGESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara, Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 21 Mayıs perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi.

Genelgeye göre, 22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Seyahat izin belgesi" taleplerini, 21 Mayıs perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ ALMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

65 YAŞ ÜSTÜ E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü için devam eden sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamada bulundu. Dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını, Covid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi. Salgında ikinci dalgayı beklemediklerini söyleyen Koca, 65 yaş üstü kısıtlamayla ilgili olarak da "Gelecek hafta görüşeceğiz" dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'dan itibaren, 65 yaş ve üstü vatandaşlar işletme sahibi olanlar, maske ve temizlik şartlarına uymak kapsamında işinin başında olabilecekler.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Ayrıca, 65 yaş ve üstü için pazar günleri 14.00 ile 20.00 arasında istisna uygulanıyor.

HES KODU NASIL ALINIR?

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildi.. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.