65 yaş üstüne e devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü e devlet şifresi alma işlemi

04 Haziran 2020 Perşembe 11:57 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 11:57

65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesi seyahat etmeleri için izin verilmişti. Gittikleri yerde 1 ay kalma şartıyla seyahat edebilen 65 yaş üstü vatandaşlar, e devlet şifresinin nasıl alınacağı hakkında bilgi sahibii olmak istiyor. Peki 65 yaş üstüne e devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü e devlet şifresi almak için PTT'ye gidemeyen 65 yaş üstü yaşlılar için e devlet şifresi alabilecekleri seçenekleri haberimizde derledik. Her vatandaş gibi 65 yaş üstü de e-devlet şifresi ile Bilgilendirme hizmetleri, Entegre elektronik hizmetler, Ödeme işlemleri, Kurum ve kuruluşlara kısa yollarla tüm işlemler gerçekleştirilebilmektedir. E devlet şifresi ile giriş yapıldıktan sonra kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile yapılabilir.

65 YAŞ ÜSTÜ E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

65 yaş üstü için e devlet şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Bunun yanı sıra üzerinde “e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir” ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.

65 yaş üstü için e devlet şifresi almak için PTT'ye gidemeyenler, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Elektronik kimlik kartı ile de Turkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

E-DEVLET GİRİŞ SAYFASI

Şifre ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenir, bu durumda PTT’den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü için devam eden sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamada bulundu. Dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını, Covid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi. Salgında ikinci dalgayı beklemediklerini söyleyen Koca, 65 yaş üstü kısıtlamayla ilgili olarak da "Gelecek hafta görüşeceğiz" dedi.