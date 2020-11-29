29 Kasım 2020 Pazar 13:51 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 13:51

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaç? sorusunun yanıtı dışarı çıkmak isteyen bu yaş grubundaki vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgınında vakaların artması nedeniyle, 65 yaş üstü vatandaşlar için yeniden kısıtlama geldi. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, yasak hangi saatler arasında? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesi

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ KAÇ?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.



Geçtiğimiz aylarda uygulanan 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz hafta yayınlanan genelge ile farklı saatlerde olmak üzere yeniden yürürlüğe girdi. Yeni koronavirüs genelgesine göre; 65 yaş üstü vatandaşlar gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında bireysel olarak sokağa çıkabilecek.

Risk grubunda bulunan 65 yaş üstğ vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından gözler İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesine çevrildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçla kaç arasında sokağa çıkması serbest? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer alan ilgili maddeler

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre;



Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri dışında (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesi yayımlandı!

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu doğrultuda 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren hafta sonları;

Cumartesi günleri; Saat 20:00'den sabah saat 10.00'a kadar dışarı çıkmak yasak olacak.

Pazar günleri ise saat 20.00'dan Pazartesi sabah 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.

Çocukların sokağa çıkma saatleri kaç?