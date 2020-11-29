Çocukların sokağa çıkma saatleri kaç? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri tablosu

29 Kasım 2020 Pazar 12:57 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 12:57

Çocukların sokağa çıkma saatleri kaç? sorusunun yanıtı çocuklarını dışarı çıkarmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgınında vakaların artması nedeniyle, 20 yaş altı çocuklar ve gençler için yeniden kısıtlama geldi. Bu kapsamda 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri tablosu merak ediliyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, yasak hangi saatler arasında? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni koronavirüs tedbirleri genelgesine göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri tablosu

ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ KAÇ?

Geçtiğimiz aylarda uygulanan 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz hafta yayınlanan genelge ile farklı saatlerde olmak üzere yeniden yürürlüğe girdi. 20 yaş altı ve çocuklar gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında bireysel olarak sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ TABLOSU

01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğan 20 yaş altı çocuklar ve gençler Hafta içi ve hafta sonu her gün saat 13.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkabilecek.

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu doğrultuda 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren hafta sonları;

Cumartesi günleri; Saat 20:00'den sabah saat 10.00'a kadar dışarı çıkmak yasak olacak.

Pazar günleri ise saat 20.00'den Pazartesi sabah 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.