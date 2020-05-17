65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman tamamen bitiyor? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma saati kaçta bitiyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi

17 Mayıs 2020 Pazar 14:04 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 14:04

65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağının ne zaman bittiği araştırılıyor. Corona virüsü nedeniyle uzun süredir evlerinden dışarı çıkmayan 65 yaş üstü yaşlıların pazar günü 4 saat olan izin saatleri değiştirildi. 65 yaş üstü vatandaşlar geçen hafta 11.00 ile 15.00 arası izinliyken bu hafta 6 saat dışarda kalabilecekler. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma saati kaçta bitiyor? İşte İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü için yayımladığı yeni genelge.

65 yaş üstü vatandaşlar için ikinci kez sokağa çıkma günü geldi. Uzun süredir evden dışarı çıkmayan vatandaşlar sokağa çıkma izninin tadını çıkarmak istiyor. Geçtiğimiz hafta 65 yaş üstüne saat 11.00 ile 15.00 arasında verilen dışarı çıkma izni saatleri bu hafta değişti. Birkaç saatlik izin çerçevesinde sokağa çıkacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar, '65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? ' sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Meteorolojik verilere göre, 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma saatleri değişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 65 YAŞ ÜSTÜNE SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ile beraber hava sıcaklıklarında yaşanacak olan ani yükselişten yaşlıların ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarıda bulunmalarının risk oluşturacağı gerekçesi ile 11.00-15.00 saatleri 12.00-18.00 saat aralıklarına çekildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 65 YAŞ ÜSTÜ YENİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12:00-18:00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir" denildi.

17 Mayıs 2020 Pazar günü, 12.00-18.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TAMAMEN NE ZAMAN KALKACAK?

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek:

Pandeminin Türkiye'de görülmesiyle ilk alınan önlemlerden olan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs'ta tamamen kalkacak. 20 yaş altı için de sokağa çıkma kısıtlaması aynı tarihte sona erecek.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesisler 1 Haziran'da açılırken, mesire yerleri ve piknik alanlarına 15 Haziran'dan itibaren gidilebilecek.