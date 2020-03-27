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Güncel

65 yaş ve üstü vatandaşlar 'Evde kal' çağrısına destek verdi

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salgına karşı farkındalık oluşturulması için hazırlanan klipte, 65 yaş ve üstü vatandaşlar 'Evde kal' çağrısına destek verdi.

AA27 Mart 2020 Cuma 13:24 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 13:24
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Valilik tarafından koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için alınan tedbirler hassasiyetle yürütülüyor.

Bu kapsamda bir de klip hazırlayan valilik, vatandaşlara "Evde kal" çağrısını yineledi.

Klipte, risk grubunda yer aldıkları için dışarı çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan yaşlı bireyler rol aldı.

Kamera karşısına geçen yaşlılar, "Evinde kal Türkiye", "Elazığ evde Türkiye", "Evimdeyim Türkiye", "Yaşasın Türkiye, biz evdeyiz" şeklinde sloganlarla "Evde hayat var" çağrısına destek verdi.

Valilik tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılan klip büyük ilgi görüyor.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgenin ardından valilik bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile iş birliği içerisinde koronavirüs salgınına karşı dışarı çıkmaları sınırlandırılan yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ilaç, gıda, yaşam malzemesi, maaş gibi ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Bu kapsamda 112, 155, 156 ve 153 destek hatlarına gelen çağrıları değerlendiren valilik, belediye, kaymakamlık, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, 112 ve Türk Kızılay ekipleri, yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir özveriyle hizmet veriyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1500 ailenin ihtiyaçlarının ekipler tarafından karşılandığı belirtildi.

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