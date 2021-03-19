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Güncel

69 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü

Eskişehir'de emekli Leyla Türkmen (69), yalnız yaşadığı evinde elektrik kontağından çıkan yangında hayatını kaybetti.

DHA19 Mart 2021 Cuma 17:22 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 17:22
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Sivrihisar ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde Leyla Türkmen'e ait iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin yaptığı kontrolde binanın üst katında yalnız yaşadığı öğrenilen emekli Leyla Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Türkmen'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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