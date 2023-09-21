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  • 6'lı masada yeni ''bakanlık'' skandalı deşifre oldu! ''Bizzat Özgür Özel teklif etti''
Güncel

6'lı masada yeni ''bakanlık'' skandalı deşifre oldu! ''Bizzat Özgür Özel teklif etti''

CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel, CHP listesi ile Meclis'e giren 39 milletvekilini eleştirdi. Özel'e cevap Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan geldi. Koalisyonda yeni bir 'gizli bakanlık anlaşması'nı deşifre eden Özdağ, 'Teklifi bizzat Özgür Özel getirdi' dedi.

21 Eylül 2023 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
6'lı masada yeni ''bakanlık'' skandalı deşifre oldu! ''Bizzat Özgür Özel teklif etti''
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi.

Bir zamanlar uğruna gözyaşı döktüğü Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketine destek veren CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adaylığını ilan etti.

Her fırsatta CHP listesi ile Meclis'e giren 39 milletvekilini eleştirdi. Yaşanan bu polemik nedeniyle ortaklar arasında sinirler gerildi...

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın açıklaması ise seçim döneminde yaşanan bakanlık pazarlıklarıyla ilgili yeni bir skandalı gözler önüne serdi.

Artı TV yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Özel'in kendisine "Partimizin bazı kesimlerinin size karşı tepkisi var" dediğini söyledi.

Seçimlerde CHP'nin Muğla listesinde dördüncü sıradan aday gösterilen ve Meclis'e giren Özdağ, kendisine bakanlık teklif edildiğini söyledi.

Teklifi bizzat Özgür Özel'in getirdiği söyleyen Selçuk Özdağ "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun" dediğini iddia etti.

Böyle bir kararın diğer altı lider tarafından alınması gerektiğini belirten Özdağ, sözlerine şöyle devam etti:

Ben de Özel'e, 'Burada ben milletvekilliğinden başka bir şey düşünmüyorum. Hatta siz bana rezerv koyarsanız ben de bağımsız girerim' dedim. Böyle bir senaryoda bütün Türkiye'nin bunu konuşacağını ve ittifakın zarar göreceğini söyledim.

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